Дожди ожидаются в Москве и Петербурге в выходные

В выходные, 10 и 11 августа, жителей Москвы и Санкт-Петербурга ожидают дожди. Об этом сообщила NEWS.ru Людмила Паршина, заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России.

По словам синоптика, в субботу в столице будет тепло, температура воздуха ночью составит 11-13 градусов. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Погода будет определяться арктическим воздухом, характерным для августа.

В области местами ожидаются кратковременные дожди. Днём будет облачно, местами также пройдут кратковременные дожди. Они начнутся ближе к вечеру. Температура воздуха составит 23-25 градусов в Москве и 21-26 градусов в области. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.

В ночь на воскресенье в Москве местами пройдёт сильный дождь, а в отдельных районах столицы и области ожидаются грозы. Температура воздуха днём составит 19-21 градус тепла. Днём также пройдут дожди.

В Санкт-Петербурге погода испортится уже в субботу из-за циклона, пришедшего с Норвежского моря. Стоит приготовиться к ливням и грозам. Температура днём составит 19-21 градус.

В воскресенье также ожидаются дожди, но они будут кратковременными, хотя местами могут быть ливни и порывистый ветер. Температура будет невысокой — около 20 градусов в выходные дни. Фронт не пройдёт быстро, так как циклон близко и будет тянуть за собой шлейф облаков с дождями. По словам синоптика, приличные дожди в этом регионе растянутся на пару суток.