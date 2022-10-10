Дорожные инспекторы и сотрудники ФССП выявили в Рязанской области должника на сумму свыше 230 тысяч рублей

Сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов провели в Рязанской области мероприятия по выявлению злостных должников по штрафам и другим задолженностям перед государством.

Сотрудники ГИБДД ОМВД по Спасскому району вместе с судебными приставами остановили водителя, сумма общей задолженности которого составила 230 549 рублей. Житель села Кирицы, как выяснилось, имеет 53 неоплаченных административных штрафа за нарушения ПДД на сумму 53 500 рублей и неуплату налогов.

В отношении нарушителя примут соответствующие меры, включая наложение ареста на его имущество. Таким образом сотрудники ГИБДД и ФССП предупреждают граждан о том, что нужно своевременно оплачивать любые виды штрафов.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются, – сообщили в областном УМВД.

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