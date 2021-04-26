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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Дорогу в Пронском районе ремонтируют с опережением сроков

7info
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В Пронском районе рабочие ремонтируют автодорогу с опережением сроков. Об этом сообщается в группе Дороги Рязанской области.

К ремонту автодороги Акулово-Старожилово-Пронск приступили в прошлом месяце.

Ремонтируют участок трассы от развилки на деревню Студенец и далее в сторону поселка Большое Село. Протяженность объекта – почти 5 километров. 

Подрядчик уже завершил фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего слоя и приступил к укладке верхнего слоя дорожного полотна.

Все работы проходят с опережением графика и без потери качества.

По контракту срок сдачи объекта – 30 июля 2021 года.

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