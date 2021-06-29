Дороги трёх улиц Рязани отремонтировали с нарушениями

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28 июня прошла приёмка ремонта дорог рязанских улиц Татарская, Пролетарская, Коняева. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Комиссия выявила недостатки ремонта объектов, сообщает сайт мэрии.

На улице Татарской работы проведены полностью. Там не убрали строительный мусор, не установили заглушки на опоры пешеходных ограждений. Под конструкциями нет асфальта. Возникли претензии к качеству разметки — она загрязнена. Подрядчику необходимо нанести её заново и очистить деформационные швы.

Внимание подрядной организации обратили на дублирующие знаки, открытые отверстия в асфальте, необходимость устранить щели между бортовым камнем и тротуаром. Проверяющие обратили внимание на некорректную высоту колодцев.

Недочёты выявлены на улице Коняева. Там не установили знаки, не нанесли разметку и не высадили зелень. Комиссия выявила следы застоев воды на тротуарах. На экопарковках нет бордюрного камня. Подрядчику поручили провести уборку территории и обустроить съезды. Улицу нужно очистить от строительного мусора, обочину уплотнить.

Есть недоработки на Пролетарской улице – неправильно установленные люки ливневой канализации, плохая разметка, отверстия в асфальте, отсутствие покрытия под дорожными знаками. Не окончено оборудование парковки.

Подрядчик пообещал исправить нарушения в течение недели. Повторная приёмка работ состоится в июле, отметила горадминистрация.