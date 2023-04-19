spot_img
Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Дорога на улице Интернациональной в Рязани станет четырёхполосной

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

Проезжую часть улицы Интернациональной в Рязани в будущем году сделают четырёхполосной — по две полосы в каждом направлении. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на заседании областного правительства.

Сейчас ширина дороги составляет 11 метров. С учётом важности и загруженности дороги этого недостаточно. По словам градоначальника, дорога устарела и физически, и морально.

Елена Сорокина: «Планируем в 2024 году участвовать в отборе Минтранса по реконструкции улицы. Подходить к этой улице нужно комплексно — работы проводить под ключ. Там надо делать тротуары, освещение, остановочные павильоны, главное — дорожное полотно»

Уже в ближайшие дни на Интернациональной стартует ямочный ремонт, бригады также устранят колейность на перекрёстках.

Глава администрации Рязани отметила, что проектно-сметная документация на проведение работ оценивается в 12 млн рублей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации