Дорога на улице Интернациональной в Рязани станет четырёхполосной

Проезжую часть улицы Интернациональной в Рязани в будущем году сделают четырёхполосной — по две полосы в каждом направлении. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на заседании областного правительства.
Сейчас ширина дороги составляет 11 метров. С учётом важности и загруженности дороги этого недостаточно. По словам градоначальника, дорога устарела и физически, и морально.
Уже в ближайшие дни на Интернациональной стартует ямочный ремонт, бригады также устранят колейность на перекрёстках.
Глава администрации Рязани отметила, что проектно-сметная документация на проведение работ оценивается в 12 млн рублей.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram