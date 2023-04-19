Дорога на улице Интернациональной в Рязани станет четырёхполосной

Проезжую часть улицы Интернациональной в Рязани в будущем году сделают четырёхполосной — по две полосы в каждом направлении. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина на заседании областного правительства.

Сейчас ширина дороги составляет 11 метров. С учётом важности и загруженности дороги этого недостаточно. По словам градоначальника, дорога устарела и физически, и морально.

Елена Сорокина: «Планируем в 2024 году участвовать в отборе Минтранса по реконструкции улицы. Подходить к этой улице нужно комплексно — работы проводить под ключ. Там надо делать тротуары, освещение, остановочные павильоны, главное — дорожное полотно»

Уже в ближайшие дни на Интернациональной стартует ямочный ремонт, бригады также устранят колейность на перекрёстках.

Глава администрации Рязани отметила, что проектно-сметная документация на проведение работ оценивается в 12 млн рублей.