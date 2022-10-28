В День народного единства и накануне праздника скорректируют расписание электропоездов. Подробности сообщила пресс-служба МЖД.

Пятничное расписание будет действовать 3 числа, 4, 5 ноября — расписание субботы, 6 — воскресенья.

Для перевозки пассажиров назначат дополнительные поезда Москва — Тула и Тула — Москва в 09.22 и 13.56 4 ноября, а также поезд Рязань — Москва 7 ноября, отправлением в 04.10.

Также 3, 4, 6 ноября поезда сообщением Черусти — Вековка увеличат до 11 вагонов.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram