Домой вернулись ещё 30 ошибочно мобилизованных рязанцев

Из расположения воинских частей вернулись еще 30 рязанцев, решение о мобилизации которых отменено. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

После обращения родственников в Народный фронт демобилизовали отца ребёнка-инвалида из Касимова; работника оборонного предприятия, имеющего бронь; несколько человек с серьёзными заболеваниями, наличие которых подтвердилось в учебном центре.

На данный момент, с начала частичной мобилизации домой вернулись более 290 рязанцев.

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