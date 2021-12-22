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Среда, 22 декабря, 2021
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Дома у рязанца обнаружили бокс для выращивания конопли

7info

В Рязанском районе сотрудники полиции обнаружили в частном доме бокс для выращивания конопли, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Получив информацию о том, что 34-летний мужчина увлекается культивированием конопли, правоохранители получили судебное разрешение на обследование его дома в Дубровичах.

В жилище полицейские обнаружили 133 грамма готовой марихуаны и 40 граммов частей наркосодержащего растения в стадии высушивания. Каннабис выращивался в боксе, отделанном теплосберегающим материалом и оборудованном специальным освещением.

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Уголовное дело на рязанца завели по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

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