ДОМ.РФ выставил на торги главное здание усадьбы Желтухиных в Рязанской области

ДОМ.РФ реализует на конкурсе памятник архитектуры в с. Старое Зимино (Рязанская область). В составе лота: продажа объекта культурного наследия федерального значения «Главный дом» усадьбы Желтухиных (конец XVIII-первая половина XIX вв.) площадью 1 тыс. кв. м и аренда участка площадью 6,2 га. Объект в неудовлетворительном состоянии реализуется под восстановление.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября. Торги состоятся 20 сентября. Начальная цена лота составляет 5,46 млн рублей.

Недвижимость находится по адресу: ул. Школьная. В ближайшем окружении — «зелёная зона» и частные дома. В пешей доступности расположены конный двор и Вознесенская церковь. Расстояние до Рязани составляет около 50 км.

Деревянная усадьба была построена на этом месте в последней четверти XVIII века помещицей Пелагеей Денисьевой. В конце столетия или в 1800-е годы на месте деревянного был построен каменный одноэтажный дом с мезонином и двумя флигелями в стиле классицизма. С 1811 года владельцами усадьбы были Клечановские.

В 1830-1870 годах поместье принадлежало семье члена тайной комиссии по отмене крепостного права при Николае I отставного гвардии полковника Николая Желтухина. При нём усадьба пережила свой расцвет. Именем выросшего здесь его сына Фёдора, впоследствии ставшего морским офицером и дослужившегося до звания контр-адмирала, назван остров в зал. Петра Великого, к югу от Владивостока. Дочери полковника продали усадьбу купцу Хрипкову, семья которого владела домом до революции 1917 года, после чего поместье было национализировано и разграблено. Затем в здании была открыта школа. Во время Великой Отечественной войны в ней размещались пленные немцы, после её окончания — школа-интернат. До последнего времени в левом флигеле находилась библиотека.

Подготовка к реализации объекта культурного наследия в неудовлетворительном состоянии проведена в рамках выполнения инициативы Президента России по сохранению памятников архитектуры. Здание включено в реестр объектов культурного наследия России на основании постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года. Охранное обязательство и паспорт объекта культурного наследия оформлены в 2024 году.

Победитель конкурса будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.