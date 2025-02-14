Дом молодёжи в Рязани ждёт первых резидентов 

Губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в телеграм-канале пост о Доме молодёжи в Рязани. Он ждёт своих первых резидентов.

Здесь можно творить и воплощать в жизнь проекты: от проведения съёмок и мастер-классов до фестивалей, встреч с единомышленниками и самостоятельной работы. Стать резидентом можно, подав заявку до 18 февраля.

В Доме молодёжи бесплатно работают три общих зала для занятий, два для лекториев, мультимедийный зал, пространство для молодых семей. Ребятам также помогут узнать о возможностях для развития и мерах поддержки в выбранной сфере. Больше информации о Доме на официальном сайте.

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— Различные организации могут становиться партнёрами или друзьями Дома, их образовательные и просветительские проекты станут доступны молодым ребятам нашего региона. Главное условие — мероприятия должны быть некоммерческими и бесплатными для участников, — написал Павел Малков.

Заявки принимаются по ссылке.