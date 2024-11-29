Дом моды HENDERSON откроет собственное ателье и в 3,5 раза увеличит арендуемые торговые площади в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани

Дом моды HENDERSON, ведущий российский ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров в сегментах premium и affordable luxury («премиум» и «доступный люкс»), увеличивает площадь в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани в 3,5 раза,— с 152 кв. м до 520 кв. м. В новом пространстве, которое откроется в начале 2025 года, клиенты смогут не только выбрать одежду из актуальной коллекций бренда, но и воспользоваться услугами индивидуального пошива HENDERSON Su Misura.Кроме того, в рамках расширенного сервиса в салоне действует услуга- бесплатная корректировка изделий по фигуре.

В обновленном пространстве салона будет представлен максимально широкий ассортимент бренда, охватывающий все ключевые направления: от классического стиля Formal до спортивного Active&Home Wear. Особое место займут эксклюзивные линии мужской парфюмерии HENDERSON POUR HOMME и косметики HENDERSON Smart Care, созданные в Провансе.

Комментарий Константина Гедымина, Директора по маркетингу Дома моды HENDERSON: «Мы видим рост интереса к нашей обновленной концепции: совокупная выручка за 10 месяцев 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 16 млрд рублей. А рост за два года составил 67%. Расширение салона в «Марко Молл» — это часть нашей стратегии, направленной на создание уникального клиентского опыта. Мужчины ценят свое время, и мы стремимся избавить их от таких хлопот, как поиск ателье или подгонка одежды. Поэтому не только в Рязани, но и в ряде других городов России, мы планируем обновить салоны старого формата и расширить торговые площади, а также открывать новые салоны».

По словам Татьяны Лялиной, коммерческого директора ТРЦ «Марко Молл», HENDERSON уверенно завоевывает сердца жителей Рязани. «За последний год посещаемость салона Дома моды HENDERSON в торговом центре “Марко Молл” выросла на 15%. Мы видим, что современный ритейл трансформируется, стремясь предложить клиентам больше, чем просто товар. Сегодня выигрывают те игроки, которые создают эмоциональную связь с покупателем, предвосхищают его ожидания и предлагают уникальные сервисы. HENDERSON — пример такого подхода, и мы уверены, что их новый формат получит высокую оценку наших посетителей».

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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