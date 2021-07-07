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Среда, 7 июля, 2021
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Должника по алиментам из Сараев разыскивают судебные приставы

7info7
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Судебные приставы объявили в розыск жителя Сарев Фокина Игоря Николаевича 13.04.1988 г.р. Мужчина не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Судом предписано выплачивать средства на содержание ребенка. Его долг на данный момент составляет более полумиллиона рублей. 

По месту жительства и месту последнего проживания должник не был найден. На связь он не выходит, поэтому судебные приставы объявили мужчину в розыск. 

Управление ФССП России по Рязанской области обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, обратитесь в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

Должника по алиментам из Сараев разыскивают судебные приставы
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