Доля артезианской воды в кранах рязанцев вырастет до 50%

В будущем доля артезианской воды в питьевой воде для рязанцев составит 50%. Достигнуть этого можно благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время строительство одной из артезианских скважин на Окской очистной водопроводной станции в Дядьково уже завершилось. Специалисты приступили к прокладке водопроводных сетей и силового кабеля.
В ходе визита на Окскую станцию глава региона осмотрел фильтрованные зал, химико-бактериологическую лабораторию, диспетчерский пункт. Кроме того, глава региона обсудил с руководством МП «Водоканал» планы по дальнейшему развитию предприятия и поддержке новых проектов, которые оно планирует реализовать.