Доля артезианской воды в кранах рязанцев вырастет до 50%

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В будущем доля артезианской воды в питьевой воде для рязанцев составит 50%. Достигнуть этого можно благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время строительство одной из артезианских скважин на Окской очистной водопроводной станции в Дядьково уже завершилось. Специалисты приступили к прокладке водопроводных сетей и силового кабеля.

— Ввод в эксплуатацию новых скважин позволит повысить долю артезианской воды в общем объеме питьевой воды, подаваемой потребителям с объекта, с 40 до 50%. В 2022 году на Окском водозаборе также планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания, — рассказал Николай Любимов.

В ходе визита на Окскую станцию глава региона осмотрел фильтрованные зал, химико-бактериологическую лабораторию, диспетчерский пункт. Кроме того, глава региона обсудил с руководством МП «Водоканал» планы по дальнейшему развитию предприятия и поддержке новых проектов, которые оно планирует реализовать.