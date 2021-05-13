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Четверг, 13 мая, 2021
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Доля артезианской воды в кранах рязанцев вырастет до 50%

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В будущем доля артезианской воды в питьевой воде для рязанцев составит 50%. Достигнуть этого можно благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В настоящее время строительство одной из артезианских скважин на Окской очистной водопроводной станции в Дядьково уже завершилось. Специалисты приступили к прокладке водопроводных сетей и силового кабеля. 

— Ввод в эксплуатацию новых скважин позволит повысить долю артезианской воды в общем объеме питьевой воды, подаваемой потребителям с объекта, с 40 до 50%. В 2022 году на Окском водозаборе также планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания, — рассказал Николай Любимов. 

В ходе визита на Окскую станцию глава региона осмотрел фильтрованные зал, химико-бактериологическую лабораторию, диспетчерский пункт. Кроме того, глава региона  обсудил с руководством МП «Водоканал» планы по дальнейшему развитию предприятия и поддержке новых проектов, которые оно планирует реализовать.

— Уверен, что жители почувствуют определенные позитивные изменения уже в этом году, и будут в большей степени защищены от различных внештатных ситуаций. Необходима масштабная модернизация МП «Водоканал»,  замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, требующая колоссальных финансовых ресурсов, – заявил Губернатор.

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