Долгий век Советского Союза

30 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик.

Всего то с той поры по масштабам существования человечества, казалось бы, прошло нет ничего. Но за этот период произошло столько судьбоносных событий, что их хватило бы на полтора, а то и на два столетия прошлых времён. И события эти не могли обойти стороной нашу Рязанщину.

Эпоха Сталина

При распаде СССР в 1991 году в него входило 15 социалистических республик. Было время, когда их было 16 (с 1940 по 1956 существовала Карело-Финская ССР). А первоначально, 30 декабря 1922 года, в состав СССР вошло всего 4 советские социалистические республики: Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская (объединились Азербайджан, Армения и Грузия). Первая из них образована 25 октября (7 ноября) 1917, вторая — 12(25) декабря 1917, третья — 1 января 1919 и четвертая — 13 декабря 1922.

Сейчас одним из символов СССР можно считать фигуру В. И. Ленина. Противоречивая эта фигура. Но всё-таки не хочется, чтобы возобновились попытки её убрать.

В конце 1922 года Владимир Ильич был уже тяжело болен. И генеральным секретарем избрали Иосифа Виссарионовича Сталина. Того самого, который «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». До 1956 года памятники ему стояли почти во всех районных центрах Рязанщины. В Рязани их было несколько. Один из них находился даже на площади в Солотче. Лично я не являюсь сторонником тех методов, с помощью которых этот человек управлял страной. Но не исключаю, что памятник Сталину на нашей рязанской земле когда-нибудь снова появится. Ведь период с 1923 по 1953 годы с полным правом можно назвать эпохой Сталина. И столько в ней всего произошло!

Дружеское застолье

На стене дома, в котором сейчас располагаются администрация Рязани и городская Дума, висит доска, информирующая о том, что это «здание губернской земской управы выстроено в 1915–1916 гг.».

После Октябрьского переворота 1917 года апартаменты земской управы отобрали большевики, устроив в них кабинеты для партийных работников. А уже к 1925 году здесь соседствовали обкомы партии и комсомола, инспекции тюрем, горсовет, ЗАГС, некоторые добровольные общества. По мере развития социализма многим находившимся в здании бывшего земства учреждениям выделяли новые помещения. И в конце концов на правах полновластных хозяев остались только сотрудники областного комитета компартии. А для встречи нового 1923 года здесь собрались высокопоставленные чиновники как партии большевиков, так и губернского исполкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Они пришли сюда на дружеское застолье сразу после посвященного образованию СССР митинга, который состоялся в Рязани 31 декабря 1922 года. Сын одного из присутствовавших тогда на этом застолье людей рассказывал мне, что это неформальное собрание началось с пения интернационала. Потом с речами выступили секретарь Рязанского губернского комитета Российской компартии большевиков Иван Дрожжин и Председатель Рязанского губернского исполкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Валериан Яхонтов (его имя сейчас носит одна из улиц Рязани). Затем все собравшиеся уселись за сдвинутыми друг к другу столами и зазвучали тосты. За мировую революцию и коммунизм, за 3-й Интернационал и Советский Союз, за Ленина, за Сталина, за Троцкого.

В конце застолья в более-менее достойном состоянии находились лишь Дрожжин и Яхонтов. Остальные же были пьяны до степени непотребства. Но уже 2 января все они вышли на работу. Понимали возложенную на них ответственность по созданию новых условий жизни в новой стране.

Заранее намеченный план действий на 1923 год нужно было корректировать. Потому что 4 января в состав Рязанской губернии вошли Елатомский и Шацкий уезды, которые относились до этого к Тамбовщине.

В конце 1923 года в Михайлове, Спасске и Спас-Клепиках разгорелись яростные внутрипартийные споры между сторонниками Троцкого и Сталина. Верх одержали последние. А дальнейшая судьба рязанских троцкистов оказалась незавидной.

«Красное колесо» репрессий

В январе 1924 года умер Ленин. Но продолжилась работа по внедрению в жизнь его заветов. Главное внимание было обращено на ленинский план ГОЭЛРО. Лишь к 1928 году он на Рязанщине дал свои плоды и губерния стала в полной мере обеспечена электроэнергией с Каширской электростанции. Как память об этом событии до сих пор существует в Рязани улица МОГЭС, что расшифровывается как Московское объединение государственных электрических станций (Каширская электростанция входила в его состав).

Вплоть до 50-х годов акцент у нас был сделан на аграрный сектор. В 1924 году в Рязанской губернии появились 2 трактора. Ещё через два года восстановился довоенный уровень сельского хозяйства. А в декабре 1927 года состоялся 1-й губернский съезд колхозов. К тому времени оказались коллективизированными всего 0,7% земельных угодий и 0,7% крестьянских хозяйств. И началось!.. Уже к марту 1930 года было коллективизировано 77% крестьянских хозяйств. Но наряду с этим в некоторых местах состоялись массовые выступления против коллективизации. Самые крупные из них были в селах Гридино и Веряево Пителинского района. Там арестовали тогда порядка 300 участников протеста. И всё больше ускоряя темп, покатилось по Рязанщине «красное колесо» репрессий. «Железной рукой» людей загоняли в «социалистический рай». С 1923 по 1948 годы одних только первых лиц рязанской власти сменилось 13 человек (чёртова джина!). И далеко не все они закончили земной путь своей естественной смертью.

Главные вехи

В числе главных вех СССР, несомненно, — победа в Великой Отечественной войне. Затем восстановление разрушенного ею народного хозяйства. Испытание отечественной атомной бомбы, создание ядерного щита и мощного военно-промышленного комплекса. Освоение целины. Полёты в космос. Помощь китайскому народу, с последующим охлаждением отношений и конфликтом на острове Даманском. Поддержка народов Кубы, Северной Кореи, Вьетнама и других стран. События в Афганистане…

Распаду же великой страны, который был оформлен в конце 1991 года, способствовали, по большому счёту, личные амбиции одних и политическая «мягкотелость» других. В результате простых людей всех без исключения народов СССР временно объединило всеобщее заблуждение, а разъединило восприятие великой трагедии (причём слова «объединило» и «разъединило» можно поменять местами — это сейчас кому как нравиться).

И ко всему вышеперечисленному в той или иной степени причастны были в том числе и рязанцы.

Евгений Данилин