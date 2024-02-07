Доктор Мясников рассказал о шуме в ушах

Шум в ушах — очень распространенная проблема, особенно у пожилых людей. Об этом в телеграм-канале написал доктор Мясников.

По словам медика, примерно 20% взрослого населения испытывают постоянный шум в ушах, и у половины шум настолько интенсивный, что мешает жить.

— И эти миллионы пациентов сталкиваются с крайне неэффективным лечением их проблемы, — написал Мясников. — И тут надо переварить горькую правду: в подавляющем большинстве случаев медицина бессильна в разрешении этой проблемы.

Врач считает, что необходимо вычленить из общей массы людей тех, у которых шум в ушах можно вылечить.

Отчего что берется? Шум может быть «объективным» — например врач, приложив стетоскоп к височной кости пациента может слышать шум тока крови по сосудам или шум исходящий от мышц и связок. «Субъективный» шум слышит только сам пациент. У большинства пациентов с возрастом слуховые рецепторы внутреннего уха «волосики» атрофируются, склерозируются. Слуховые импульсы становиться хуже и слуховые нейроны перенастраиваются, стараясь включить «звук на полную громкость»! Как и в случае с ТВ, подобное приводит к шипению и шуму.