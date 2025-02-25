Доктор Мясников, Натан и звёзды «Молодёжки» сойдутся в «Богатырских играх» на СТС

9 марта в 17:00 на СТС состоится праздничная премьера шоу «Богатырские игры» (16+), в котором за 10 млн рублей и титул «Богатырь всея Руси» поборются 100 народных супергероев. Их поддержит тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников, Ника Здорик.

Свои силы попробуют и звёздные участники, в числе которых: врач и телеведущий Александр Мясников, актёры сериала «Молодёжка» Влад Канопка и Иван Жвакин, фитнес-блогер Алексей Столяров, музыканты Натан и Иван Чебанов.

«В спортивном шоу участвую впервые, опыт, конечно, необычный. Но мне очень интересно, считаю, что всегда надо пробовать новое, — рассказывает Александр Мясников. — Обычно тренируюсь по два часа в день, пять-шесть раз в неделю, так что много работаю над собой. Да, ребята здесь моложе, но на самом деле мы ровесники, ведь живём в этом моменте сегодня. Да и надо же кому-то приглядывать за молодёжью».

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«Это шоу — классная возможность для спортивного чекапа, — признаётся Натан.— Конечно, когда увидел масштаб и количество участников, начался тремор: «Господи, выдержать бы первое испытание, а потом всё смогу». Проект крутой и отвечает главному тренду. Сейчас важно показывать спортивные мероприятия для всех, поэтому и появляются кумиры для молодёжи, которые несут ЗОЖ в массы. Я, может, и не совсем богатырь, но в каждой русской сказке есть свой Соловей-разбойник».

В каждом выпуске героев в возрасте от 18 до 70лет ждут уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале — сложнейшая полоса препятствий «Кудыкина гора», состоящая из 11 этапов. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша.

«Всё выглядит очень круто, сразу чувствуешь себя гладиатором на арене, — признаётся Алексей Столяров. — Восхищают участники, большинство тренируется семь дней в неделю. Конечно, я понимал, что набрать такую форму, как у них, с моим рабочим графиком будет сложно. Но для меня спорт — это образ жизни. Куда бы я ни поехал, всегда беру спортивные кроссовки».

В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжёлые брёвна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания в павильоне «Мосфильма», вмещающем 1500 зрителей.

«Последний раз в соревнованиях с таким количеством людей участвовал подростком, когда занимался триатлоном, — делится звезда «Молодёжки» Влад Канопка. — Что говорить, классный проект, в основе которого глубинная философия. Сам я себя богатырём не назову, не той комплекции, скорее трубадуром».