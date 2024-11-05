Регулярная гигиена ушей важна для здоровья, но многие чистят их неправильно, чем рискуют ухудшить слух и вызвать осложнения. Как безопасно ухаживать за ушами, рассказала изданию «Доктор Питер» врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Светлана Ким.

Скопившаяся ушная сера может образовывать пробки, вызывая дискомфорт и проблемы со слухом. Удаление серных пробок в домашних условиях с помощью подручных средств рискованно, ведь такие методы могут повредить барабанную перепонку и вызвать воспаление.

Пять опасных способов чистки ушей

Ватные палочки

Ватные палочки продвигают серу глубже в слуховой проход, что может повредить барабанную перепонку и вызвать воспаление. Частицы ваты, оставшиеся в ухе, также служат раздражителями.

Промывание под давлением

Шприцы и устройства для промывания могут навредить барабанной перепонке и вызвать инфекцию, особенно если вода нестерильна.

Острые предметы

Использование спичек, булавок и других острых предметов может привести к проколу барабанной перепонки, инфекции и потере слуха.

Химические составы

Химикаты, такие как спирт, вызывают ожоги, раздражение и аллергию. Нельзя вливать в ухо агрессивные растворы без рекомендации врача.

Специальные инструменты

Использование ушных ложек и крючков без медицинских знаний опасно. Такие инструменты легко травмируют ухо, повышая риск осложнений.

Когда нужно обратиться к врачу?

Лучший способ безопасно очистить уши и избавиться от пробок — довериться врачу-отоларингологу. Специалист сможет без риска удалить серу, применяя профессиональные методы, такие как промывание и микроаспирация. Профессиональная помощь снижает вероятность осложнений и гарантирует безопасность процедуры.