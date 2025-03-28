Дочь Владимира Винокура рассказала о дедовщине в начале ее карьеры

В пятницу, 28 марта, гостьей программы «УТРО.ТНТ» (16+) стала балерина, солистка Большого театра Анастасия Винокур. Анастасия рассказала ведущей Кристине Левиевой про «балетную пенсию», грядущий сорокалетний юбилей и ощущение возраста:

«Эти 22 года пролетели так быстро – скоро пенсия! Вообще стаж балерины – 20 лет, я уже практически работающая пенсионерка. Про свой возраст я говорю – Мне 30 лет плюс 10 радости! Отмечать я буду на сцене, в «Геликон-опере», проживу творческую и личную историю. Это мой подарок себе».

Начало карьеры Анастасии не было простым. Она – дочка популярного юмориста Владимира Винокура, и родство со знаменитостью даже обернулось для нее дедовщиной:

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«Все эти разговоры и за спиной, и в лицо я прошла еще во время учебы, и знала, что в театре меня ждет атака. Мне устраивали дедовщину, выгоняли из гримерок, выносили мои вещи в коридор – все это было. Самое главное – ко всему относиться с юмором. Конечно, было обидно и неприятно, но папе я никогда не жаловалась, хотя могла бы начать разборки».

Анастасия – не классическая балерина в пуантах, а характерная актриса балета:

«Это стечение обстоятельств. Мне попался прекрасный педагог, который учил меня играть и чувствовать. Я счастлива, что попала в свое амплуа – я проживаю на сцене жизни разных персонажей от молодости до старости, и могу бесконечно это делать. Все мои роли интересные».