Доброволец Виктор Федосеев, закончивший политехнический техникум в Рязани, погиб в ходе СВО

В Сургуте простились с погибшим на Донбассе добровольцем Виктором Федосеевым, сообщило правительство Ханты-Мансийского АО.
Федосеев родился в Сургуте, окончил школу и политехнический техникум в Рязани по специальности «радиоаппаратостроение», отслужил в армии.
В зону СВО попал в октябре 2022 года добровольцем после объявления частичной мобилизации в России. Служил водителем-электриком в отделении взвода управления реактивной артиллерийской батареи.
Сообщается, что Федосеев погиб во время выполнения задач по освобождению Донбасса. Мать воина живёт в Нижневартовске.
Правительство Югры обещает оказать семье погибшего необходимую помощь.
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