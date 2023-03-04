Суббота, 4 марта, 2023
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Доброволец Виктор Федосеев, закончивший политехнический техникум в Рязани, погиб в ходе СВО

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Фото: vk.com/shtabugra

В Сургуте простились с погибшим на Донбассе добровольцем Виктором Федосеевым, сообщило правительство Ханты-Мансийского АО.

Федосеев родился в Сургуте, окончил школу и политехнический техникум в Рязани по специальности «радиоаппаратостроение», отслужил в армии.

В зону СВО попал в октябре 2022 года добровольцем после объявления частичной мобилизации в России. Служил водителем-электриком в отделении взвода управления реактивной артиллерийской батареи.

Сообщается, что Федосеев погиб во время выполнения задач по освобождению Донбасса. Мать воина живёт в Нижневартовске.

Правительство Югры обещает оказать семье погибшего необходимую помощь.

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