Доброволец Виктор Федосеев, закончивший политехнический техникум в Рязани, погиб в ходе СВО

В Сургуте простились с погибшим на Донбассе добровольцем Виктором Федосеевым, сообщило правительство Ханты-Мансийского АО.

Федосеев родился в Сургуте, окончил школу и политехнический техникум в Рязани по специальности «радиоаппаратостроение», отслужил в армии.

В зону СВО попал в октябре 2022 года добровольцем после объявления частичной мобилизации в России. Служил водителем-электриком в отделении взвода управления реактивной артиллерийской батареи.

Сообщается, что Федосеев погиб во время выполнения задач по освобождению Донбасса. Мать воина живёт в Нижневартовске.

Правительство Югры обещает оказать семье погибшего необходимую помощь.