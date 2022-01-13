Доброволец помог рязанке найти потерянного ребёнка

Доброволец Медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева, возвращаясь домой, встретил женщину, по реакциям которой понял, что она потеряла ребёнка. Он помог вызвать полицию, успокоил женщину и передал заявку в отряд. Об этом сообщает страница отряда ВКонтакте.

Незамедлительно, совместно с Поисково-спасательным отрядом «Мещера», были сформированы экипажи на поиск. К счастью, ребёнок был найден прохожим.

Поисковики опубликовали небольшую инструкцию, что делать в подобной ситуации.

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Позовите малыша, быстро осмотритесь вокруг, и если ребенок не найден, обратитесь за помощью к прохожим.

Не уходите слишком далеко от места, где вы последний раз видели своего ребенка. В большинстве случаев ребенок находится все еще где-то поблизости.

Если ребенок ушел в город гулять и не вернулся, прошло несколько часов, а от ребенка нет никаких известий — начните поиски сразу же, допустив не более чем часовую задержку.

И помните о том, независимо от места пропажи ребёнка, эффективно работает следующее правило — чем больше людей знают о происшествии, тем эффективнее будет проходить поиск малыша.