Добровольцы из Рязанской области отправились в ЛНР для помощи врачам

Группа волонтеров отправилась в ЛНР, где будет помогать врачам одного из госпиталей.

В отряд добровольцев вошли жители Рязани, Скопинского и Ермишинского районов. В течение двух недель они будут ухаживать за ранеными бойцами – участниками СВО, сообщает региональное правительство.

С собой волонтеры везут гуманитарную помощь: медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Груз собирали местные отделения партии «Единая Россия», депутаты всех уровней, Комитет семей воинов Отечества, неравнодушные жители Рязанской области.