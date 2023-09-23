Суббота, 23 сентября, 2023
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Добровольцы из Рязанской области отправились в ЛНР для помощи врачам

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Группа волонтеров отправилась в ЛНР, где будет помогать врачам одного из госпиталей.

В отряд добровольцев вошли жители Рязани, Скопинского и Ермишинского районов. В течение двух недель они будут ухаживать за ранеными бойцами – участниками СВО, сообщает региональное правительство.

С собой волонтеры везут гуманитарную помощь: медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Груз собирали местные отделения партии «Единая Россия», депутаты всех уровней, Комитет семей воинов Отечества, неравнодушные жители Рязанской области.

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