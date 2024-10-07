Добили гадину в ее логове. «Кинжалы» оставили от F-16 куски фюзеляжа

Целью сегодняшнего удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове могли стать самолеты F-16, заявил «АиФ» военный эксперт Александр Ивановский.
По его мнению, ВС России решили добить «гадину в ее же логове».
Он назвал произошедшее «контрольным выстрелов в голову».
Военный эксперт выдвинул и другую версию, согласно которой российская армия поразила подземные склады с авиационными боеприпасами.
Комментируя произошедшее в Староконстантинове, СМИ отметило, что ВС России «разнесли вдребезги все, что там было», а от F-16 «остались куски фюзеляжа».