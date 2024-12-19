До невозможности сложный год: астролог объяснил причину

Високосный год, редкие планетарные соединения и последствия пандемии — что ещё могло сделать 2024 год таким тяжёлым для многих? Оказывается, причин действительно немало, пишет Life.ru.

Вы наверняка не раз слышали от друзей, знакомых или даже сами почувствовали, что 2024 год оказался особенно сложным. И у этого есть своё объяснение с точки зрения астрологии. Год Дракона, который подходит к завершению, стал одним из самых напряжённых и трансформационных за последние десятилетия.

Как объясняет астролог Павсекакий Богданов, 2024 год, будучи високосным, совпал с редкими астрологическими аспектами, которые усиливали как личные, так и глобальные кризисы. По словам эксперта, этот год стал сложным во многих сферах сразу по нескольким причинам.

Плутон в Водолее: эпоха перемен

Плутон, символ трансформации и смерти, находится в знаке Водолея. Этот транзит часто сопровождается масштабными социальными изменениями и революциями. Исторически подобное положение Плутона совпадало с такими событиями, как Американская и Французская революции в XVIII веке. В 2024 году Плутон символизирует борьбу между свободой и авторитаризмом, что отражается на глобальном уровне.

Соединение Юпитера и Урана

С марта по май Юпитер соединялся с Ураном, что привнесло неожиданные изменения в экономику и технологии.

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Последствия пандемии и глобальные вызовы

По словам астролога, наша планета продолжает сталкиваться с долгосрочными последствиями пандемии, изменением климата, геополитическими конфликтами и экономическими перестановками. Эти факторы усиливают напряжение, а нестабильность ощущается даже в таких «мирных» странах, как Южная Корея, что подчёркивает масштаб происходящих перемен.

Экономическая нестабильность

Эксперт также отмечает колебания криптовалют, рост инфляции, нестабильность рубля и замедление мировой экономики. В России, например, инфляция продолжает расти, а курс рубля демонстрирует волатильность на фоне санкций и ограничений экспорта.

Квадрат Юпитера и Сатурна

Астрологические конфигурации 2024 года напоминают кризисные времена перед Второй мировой войной. Квадрат Юпитера и Сатурна символизирует внутренние и внешние ограничения, которые затрагивают как государства, так и каждого человека.

Напряжённость между Сатурном и Плутоном

В декабре, когда Сатурн и Плутон окончательно сформируют свои аспекты, мир может столкнуться с новыми политическими конфликтами и революционными движениями в отдельных странах. До этого момента глобальная система будет находиться в состоянии высокой волатильности. Астрологи сравнивают этот год с историческими циклами 1930-х и 1940-х годов, когда небесные аспекты предвещали крупные перемены.

Теперь становится понятно, почему 2024 год — год Дракона и кармы — был таким сложным для всех. Несмотря на испытания, астролог Павсекакий Богданов советует не отчаиваться.