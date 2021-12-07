До конца года в Рязанскую область поступят 362 миллиона рублей

В 2021 году в Рязанскую область поступит 362,1 млн руб. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ. Дополнительное финансирование регион получит в виде межбюджетных трансфертов. Деньги направят на оказание медпомощи жителям области, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал направление трансферта очень своевременной мерой.