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Вторник, 7 декабря, 2021
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До конца года в Рязанскую область поступят 362 миллиона рублей

7info7

В 2021 году в Рязанскую область поступит 362,1 млн руб. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ. Дополнительное финансирование регион  получит в виде  межбюджетных трансфертов. Деньги направят на оказание медпомощи жителям области, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

Губернатор Рязанской области  Николай Любимов назвал направление трансферта очень своевременной мерой.

– Сейчас в регионе мобилизованы все силы для борьбы с COVID-19. Здравоохранение работает с максимальным напряжением. Конечно, отрасли требуется постоянная поддержка.  Помощь, которая оказана федеральным центром, очень важна для нас. Это позволит более эффективно  продолжать работу по защите населения региона от пандемии.

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