До конца 2024 года в разных районах Рязанской области планируется создать 5 мусоросортировочных комплексов

В разных районах Рязанской области до конца 2024 года, как ожидается, создадут 5 мусоросортировочных комплексов. Также в планах – реконструкция 5 действующих полигонов и создание участка компостирования ТКО.

Вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Центральном федеральном округе обсуждались 12 сентября на совещании под председательством зампреда российского кабинета министров Виктории Абрамченко. В совещании участвовал избранный губернатор Рязанской области Павел Малков.

По поручению Владимира Путина к 2030 году регионы должны обеспечить 100-процентную сортировку ТКО и вдвое уменьшить объёмы захоронения отходов, – написал Павел Малков в своём Telegram канале.

В Рязанской области каждый год собирают сотни тысяч тонн отходов, значительную часть которых можно переработать.

Павел Малков: «Есть планы по модернизации двух действующих объектов обработки мощностью 460 тысяч тонн в год. Будем создавать линию по переработке мусора в топливо. Рассматриваем и другие перспективные направления»

Ранее рязанцев и гостей города пригласили на мероприятия по теме осознанного потребления. Экологический фестиваль EcoFriendly Day пройдёт 18 сентября.