В Рязани 18 сентября пройдёт экофестиваль EcoFriendly Day 2022

В Рязани 18 сентября состоится ставший уже традиционным экофестиваль EcoFriendly Day. Фестиваль станет уже четвёртым по счёту.

Жителей и гостей Рязани приглашают на мероприятия по теме осознанного потребления.

Экофестиваль соберёт единомышленников – тех, кому нравится жизнь в стиле #нольотходов, раздельный сбор, чистые реки и леса, да и просто всех, кто хочет классно провести воскресный день!

Мероприятие пройдёт в пространстве @fabrikarzn.

В программе фестиваля:⠀

✍ лекции от московских экспертов и не только

👩‍🎨 мастер-классы для детей и взрослых «в советском духе»

🌷 экомаркет

🪴 зелёный своп

👚 благотворительная гаражная распродажа

📢 выставка с нотками ностальгии

👗показ нарядов из вторсырья от локального дизайнера

👶 детская зона с диафильмами и играми

♻ сбор макулатуры и добрых крышечек

🎁 розыгрыш классных и нужных подарков от наших партнёров

🎸живая музыка, артисты, DJ

🗣 общение и знакомство с интересными людьми!⠀

Экофестиваль пройдёт 18 сентября с 13 до 19 часов в пространстве Fabrika на пл. Соборной, д. 21.

За новостями можно следить в группе мероприятия. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+