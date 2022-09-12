В Рязани 18 сентября пройдёт экофестиваль EcoFriendly Day 2022

В Рязани 18 сентября состоится ставший уже традиционным экофестиваль EcoFriendly Day. Фестиваль станет уже четвёртым по счёту.
Жителей и гостей Рязани приглашают на мероприятия по теме осознанного потребления.
Экофестиваль соберёт единомышленников – тех, кому нравится жизнь в стиле #нольотходов, раздельный сбор, чистые реки и леса, да и просто всех, кто хочет классно провести воскресный день!
Мероприятие пройдёт в пространстве @fabrikarzn.
В программе фестиваля:⠀
✍ лекции от московских экспертов и не только
👩🎨 мастер-классы для детей и взрослых «в советском духе»
🌷 экомаркет
🪴 зелёный своп
👚 благотворительная гаражная распродажа
📢 выставка с нотками ностальгии
👗показ нарядов из вторсырья от локального дизайнера
👶 детская зона с диафильмами и играми
♻ сбор макулатуры и добрых крышечек
🎁 розыгрыш классных и нужных подарков от наших партнёров
🎸живая музыка, артисты, DJ
🗣 общение и знакомство с интересными людьми!⠀
Экофестиваль пройдёт 18 сентября с 13 до 19 часов в пространстве Fabrika на пл. Соборной, д. 21.
За новостями можно следить в группе мероприятия. Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+