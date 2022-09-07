До конца 2022 года Рязанская область получит 15 новых машин скорой помощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым обсудил развитие здравоохранения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В регионе уже построена современная больница скорой медицинской помощи.

Завершается строительство онкодиспансера. Его открытие планируется в марте 2023 года.

Готовится программа развития здравоохранения Рязанской области.

Глава правительства сообщил, что по поручению Президента реализуется программа обновления парка — до конца 2022 года в Рязанскую область поступят 15 скорых.

Глава региона попросил выделить дополнительные средства на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, а именно необходимые региону ещё 17 автомобилей.

Михаил Мишустин пообещал дать Минпромторгу и Минфину поручения проработать этот вопрос и подготовить соответствующие документы.

Также он отметил, что строительство онкологического диспансера должно быть завершено в срок.