24.5 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

До +25 градусов с дождем ожидается в Смоленской области 4 августа

Елена Лобанова
До +25 градусов с дождем ожидается в Смоленской области 4 августа
- Advertisement -

В среду, 4 августа, в Смоленской области ожидается до +25 градусов с дождем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным Гидрометцентра, смолян ждет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах будет туман.

— Температура воздуха по области ночью +7…+12 градусов, а днем +20…+25 градусов. В Смоленске же ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса, — говорится в сообщении.

Ветер подует западной четверти, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление 737 мм ртутного столба, будет расти.

По информации Гидрометцентра, именно в августе замечаются признаки надвигающейся осени. В последний день лета ночи становятся холодными, вода свежей. В это время учащаются дожди.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]