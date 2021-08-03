До +25 градусов с дождем ожидается в Смоленской области 4 августа

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В среду, 4 августа, в Смоленской области ожидается до +25 градусов с дождем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным Гидрометцентра, смолян ждет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах будет туман.

— Температура воздуха по области ночью +7…+12 градусов, а днем +20…+25 градусов. В Смоленске же ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса, — говорится в сообщении.

Ветер подует западной четверти, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление 737 мм ртутного столба, будет расти.

По информации Гидрометцентра, именно в августе замечаются признаки надвигающейся осени. В последний день лета ночи становятся холодными, вода свежей. В это время учащаются дожди.