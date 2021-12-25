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Суббота, 25 декабря, 2021
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Днём 25 декабря Рязань стояла в 10-балльных пробках из-за метели и множества ДТП

Александр Ильин

Днём в субботу, 25 декабря, на дорогах Рязани образовались 10-баллльные пробки из-за снегопада и спровоцированных им ДТП, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Аварии происходили как в центре Рязани, так и на окраинах. Например, в полдень сервис показал одновременно сразу 4 ДТП: два на Южной окружной, улице Октябрьской и Бирюзова.

Затруднения движения также наблюдались по всему городу. Серьёзные пробки образовались на Московском шоссе и Первомайском проспекте.

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Напомним, 25 декабря в ГИББД региона попросили водителей отказаться от поездок на личном авто.

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