Дмитрий Певцов принял участие в закрытии фестиваля «Салют, Победа!» в Рязани

Торжественное завершение и гала-концерт участников фестиваля-конкурса патриотической песни «Салют, Победа!» (6+) прогремели известными и родными мелодиями на сцене Рязанской филармонии в субботу, 12 апреля. С 1999 года в принципе и с 2016 года в качестве всероссийского фестиваль проходит при поддержке администрации города Рязани, Правительства Рязанской области и Российского музыкального союза. Почётным гостем в нынешнем году стал артист Дмитрий Певцов.

С 3 марта по 12 апреля прошли два тура, первый из которых – прослушивание в дистанционном формате, судило которое компетентное жюри в лице композитора и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова Александра Соловьева и певицы Екатерины Агаповой.

В разные года среди судейской коллегии были Сергей Захаров, Лев Лещенко, Олег Газманов, Юрий Маликов и победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков, а значит общий уровень фестиваля не оставляет сомнений в своей значимости и серьезности. Всего было подано 180 заявок, 112 из которых от индивидуальных исполнителей и 68 – от творческих коллективов.

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Конкурс объединил более 500 человек из самых разных уголков России – республики Мордовии и ЛНР, Московской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Тульской, Нижегородской и других областей.

Во второй тур фестиваля-конкурса прошли 29 участников, которые и выступили на сцене Рязанской областной филармонии. Открывающим номером программы стало выступление лауреатов разных лет с песней «Нас миллионы русских» авторства Романа Разума. Дипломы победителей третьей и второй степени вручали директор фестиваля-конкурса и ДК «Приокский» Светлана Гребенюк с Екатериной Агаповой и начальница Управления культуры Рязани Надежда Майорова с Александром Соловьёвым соответственно.

Лучших из лучших – лауреатов первой степени объявляли замглавы муниципального образования Анна Иванова и Александр Клевицкий:

Индивидуальные исполнители.

15-18 лет – Полина Каменева, Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых;

19-23 года – Вероника Фролова, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова;

24-34 года – Любовь Ким, Муниципальный культурный центр города Сасово.

Дуэт/трио/квартет.

15-33 года – Александра Карпова и Ирина Харчихина, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова;

34 года и старше – ансамбль «Пташечка» города Камешково.

Честь поздравить обладателей гран-при выпала замглавы администрации Рязани Ларисе Крохалевой и Дмитрию Певцову – советскому и российскому актёру театра, кино и телевидения, известному нам по ролям в «Бесах», «Турецком гамбите» и «Борисе Годунове», певцу и музыканту. Самым выдающимся исполнителем в этом году стал Александр Лужков, воспитанник Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища им. В.Ф. Маргелова.

Гала-концерт же открыл обладатель гран-при 2024 года – ансамбль УМВД России по Рязанской области «Вызов» с проникновенным и мощным исполнением песни «Мы встанем из пепла». В программе прозвучали песни «Где живёт моя душа», «Мать и сын», «Не кукуй, кукушечка» и другие. Завершилось событие композициями в исполнении Дмитрия Певцова.