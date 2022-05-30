Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии о критиках спецоперации

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии упростить въезд людям, критикующим спецоперацию России на Украине. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.
Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода:
- Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах.
- Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей.