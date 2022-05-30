Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии о критиках спецоперации

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Германии упростить въезд людям, критикующим спецоперацию России на Украине. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода: