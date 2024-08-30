Дмитрий Медведев высказал свое мнение по поводу стремления Киева вернуть Донбасс и поддержке, которую Украина получает от западных стран. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По его словам, основная мотивация киевских властей и их западных союзников кроется в экономических интересах, а именно в доступе к богатым природным ресурсам региона.

Медведев утверждает, что украинская власть стремится компенсировать экономические потери и оплачивать счета своих западных спонсоров за счет богатых природных ресурсов Донбасса. Он подчеркивает, что значительная часть ресурсной базы Украины сосредоточена именно в Донбассе и других регионах, которые сейчас находятся под контролем России.

«Почти половина национальных богатств прежней Украины — это Донбасс», — пишет Медведев. Он также упоминает, что ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей оцениваются в $821 млрд. В то же время ресурсы западных областей Украины составляют лишь $723 млрд, что по его мнению, является одной из причин, почему Киев и его западные союзники так отчаянно хотят вернуть потерянные территории.

Медведев добавляет, что западные страны, вкладывающие средства в Украину, заинтересованы не в помощи украинскому народу, а в доступе к полезным ископаемым, чтобы компенсировать свои затраты. Он также критически отозвался о западных лидерах и политиках, называя их действия «циничными» и направленными на эксплуатацию ресурсов Украины.

«Западные паразиты требуют войны до последнего украинца, чтобы получить доступ к этим ресурсам», — заявил Медведев, завершая свой пост прогнозом о неизбежном экономическом распаде украинского государства в ближайшем будущем.