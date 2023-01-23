Дмитрий Хубезов: В школах и вузах нужно обучать основам оказания первой помощи

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что в России необходим закон о базовой первой помощи, закрепляющий её основные стандарты.

Бывший главврач Рязанской ОКБ уверен, что обучать основам оказания первой помощи необходимо в школах и вузах. Речь идёт, к примеру, о навыках остановки кровотечения или сердечно-лёгочной реанимации.

В документе, как пишет «Парламентская газета», не просто пропишут понятия базовой и расширенной помощи, но и определят, кто и как её оказывает.

Дмитрий Хубезов подчеркнул, что нужно укреплять кадровый потенциал и формировать квалифицированный медицинский резерв.

В решении этой задачи могут помочь специальные видеокурсы, которые разместят на портале непрерывного образования Минздрава и на ресурсах Российского общества хирургов.