Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Дмитрий Хубезов: В школах и вузах нужно обучать основам оказания первой помощи

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Изображение от stefamerpik на Freepik

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что в России необходим закон о базовой первой помощи, закрепляющий её основные стандарты.

Бывший главврач Рязанской ОКБ уверен, что обучать основам оказания первой помощи необходимо в школах и вузах. Речь идёт, к примеру, о навыках остановки кровотечения или сердечно-лёгочной реанимации.

В документе, как пишет «Парламентская газета», не просто пропишут понятия базовой и расширенной помощи, но и определят, кто и как её оказывает.

Дмитрий Хубезов подчеркнул, что нужно укреплять кадровый потенциал и формировать квалифицированный медицинский резерв.

В решении этой задачи могут помочь специальные видеокурсы, которые разместят на портале непрерывного образования Минздрава и на ресурсах Российского общества хирургов.

Дмитрий Хубезов: В школах и вузах нужно обучать основам оказания первой помощи

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