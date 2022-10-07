Дмитрий Филиппов назначен министром сельского хозяйства Рязанской области

7 октября 2022 года распоряжением губернатора Дмитрий Филиппов назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.

Филиппов возглавлял ведомство с сентября 2017 года, затем в июне 2019 года стал зампредом правительства, сохранив контроль над сельским хозяйством.

После вступления в должность губернатора Павла Малкова, действующее правительство было отправлено в отставку. Часть министров назначили сразу, часть остаётся с приставкой и. о.

Дмитрий Игоревич Филиппов родился 28 октября 1975 года в г. Коломна Московской области. Выпускник Рязанской сельхозакадемии имени Костычева.

Имеет классный чин действительный государственный советник Рязанской области 1 класса.

Филиппов женат, воспитывает дочь и сына.

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