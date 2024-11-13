Дмитрий Боков откровенно рассказал о проблемах и перспективах РГУ им. Есенина

И.о. ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков откровенно рассказал о текущей ситуации, которая наблюдается в вузе. Об этом пишет «КП-Рязань».

Исполняющий обязанности ректора отметил, что вуз претерпел серьезное падение: если в 2012 году в РГУ учили почти 11 тысяч студентов, то в настоящий момент их осталось 8 тысяч. Боков признал, что учебное заведение теряет свои позиции из-за нескольких причин: это смены ректоров, уголовные дела и увольнения целой когорты преподавателей. Но отчаиваться не стоит.

Дмитрий Боков уверен, что на каждой кафедре необходимо искать точки опоры, чтобы оттолкнуться от них и, наконец, начать движение вверх. Причем костяк профессионального состава в РГУ удалось сохранить. И сейчас преподаватели начинают снова возвращаться в вуз.

Еще в сентябре новый и.о. ректора сформировал команду проректоров, куда вошли проректор по образовательной деятельности Ольга Щетинкина, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Татьяна Косачева и проректор по развитию, инновационной деятельности и науке Владимир Усков. Все трое имеют большой опыт в образовательной и воспитательной деятельности.

Боков считает, что проректоров должно быть пять, но пока вуз не может себе этого позволить. Нынешний руководитель РГУ отметил, что причиной частых увольнений стало отсутствие долгосрочного стратегического развития университета. Лишь Анатолий Лиферов, руководивший вузом до 2007 года, был готов взяться за это всерьез.

Сейчас основная задача – вывести вуз на баланс.

«Как и в любой семье, мы должны тратить ровно столько, сколько зарабатываем, а лучше зарабатывать больше и использовать современные финансовые инструменты развития университета, такие, например, как целевой капитал. Честно скажу, в университете сейчас этого нет. У нас полный дисбаланс», – рассказал и.о. ректора.

Боков отметил, что самостоятельно изучил траты, многим из которых не было обоснования. Он сделал акцент на двух составляющих, которые помогают вузу в заработке. Речь идет о Центре непрерывного образования и студентах, обучающихся на платной основе. Центр может, по мнению Бокова, принести РГУ до четверти бюджета. А вот когда речь идет о второй составляющей, то здесь акцент сделан на том, о чем говорилось в самом начале интервью, а именно о меньшем количестве поступающих в вуз, что связано с падением имиджа.

Не забыл и.о. ректора напомнить о главной миссии вуза — обеспечении кадрами предприятий и учреждений Рязанского региона.

«Зарабатывание денег не самоцель, а только средство. Основной же целью вуза выступает повышение конкурентоспособности выпускников», — отметил Боков.

Также было отмечено, что внешний вид РГУ тоже нужно привести в порядок. И.о. ректора рассказал, что уже заручился финансовой поддержкой федерального министерства относительно ремонта. На ремонт некоторых корпусов будут потрачены средства из бюджета региона.

Боков добавил, что вскоре Рязанская область вновь сможет гордиться РГУ имени Есенина. Тем более некоторые шаги, которые необходимы для восстановления престижа вуза, уже предприняты.