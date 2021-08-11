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Для рязанских налогоплательщиков проведут вебинар

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Для рязанских налогоплательщиков проведут вебинар
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Центр «Мой бизнес» приглашает налогоплательщиков Рязанской области 25 августа (в среду) в 11:00 принять участие в онлайн-вебинаре. У вас есть уникальная возможность лично пообщаться, а также задать интересующие вопросы представителям налоговой и Центробанка России.

Темы вебинара:

  • Обзор изменений налогового законодательства в части признания налоговой деклараций непредставленной:
  • Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники. Проекты ФНС России по легализации рынков и общественного питания;
  • Новый функционал Личного кабинета налогоплательщика ИП и ЮЛ;
  • Цифровизация финансовых услуг. Проект «Маркетплейс 2.0»;
  • Система быстрых платежей для бизнеса.

Спикеры: Кондакова Алла Александровна – начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области
Смалев Роман Сергеевич – начальник контрольного отдела № 2 УФНС России по Рязанской области

Виталий Ларин и Денис Никитин – отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке.

Ссылка для подключения будет направлена за сутки до проведения вебинара.

Подробную программу вебинара ищите здесь.

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