Для некоторых пенсионеров предложили продлить новогодние каникулы

Для пенсионеров хотят продлевать новогодние каникулы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Речь идёт о работающих пенсионерах. Парламентарий считает, что им необходимо дать четыре дополнительных выходных дня в новогодние праздники.

Фёдоров отметил, что целесообразно расшить период предстоящих новогодних выходных для этой категории граждан с 27 декабря до 9 января. Отчасти такая инициатива вызвана пандемией COVID-19, которую пока не удаётся победить. Пожилые люди являются одними из самых уязвимых к коронавирусу, поэтому необходимо сокращать их потребность в пребывании в людных местах.

Официальное письмо депутат направил на имя главы Минтруда, сообщает RT.