Для жителей Рязани 26 января будет работать «Правовой поезд»

Омбудсмен Наталья Епихина опубликовала график работы «Правового поезда» в Рязани. Приём будет вестись 26 января без предварительной записи.
С 11 до 12 часов — МАУК «Дворец молодёжи г. Рязани» (пл. 50 лет Октября);
С 14 до 15 часов — МАУК ДК «Приокский» г. Рязани (ул. Октябрьская, д.5);
С 16 до 17 часов – МБУК «КДЦ «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13).
Дополнительная информация по телефону 25-36-55. Маломобильные граждане смогут получить правовую помощь на дому, обратившись по телефону 25-36-55.
Приём проведут:
— Уполномоченный по правам человека в Рязанской области,
Представители:
— Управления министерства юстиции РФ по Рязанской области,
— Управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области,
— Прокуратуры Рязанской области,
— Следственного управления Следственного Комитета России по Рязанской области,
— Управления федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области,
— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»,
— ГУ–отделения Социального Фонда РФ по Рязанской области,
— Рязанской областной Думы,
— Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
— Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области,
— Управления Росздравнадзора по Рязанской области,
— Адвокатской палаты Рязанской области,
— Нотариальной палаты Рязанской области,
— Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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