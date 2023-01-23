Для жителей Рязани 26 января будет работать «Правовой поезд»

Омбудсмен Наталья Епихина опубликовала график работы «Правового поезда» в Рязани. Приём будет вестись 26 января без предварительной записи.

С 11 до 12 часов — МАУК «Дворец молодёжи г. Рязани» (пл. 50 лет Октября);

С 14 до 15 часов — МАУК ДК «Приокский» г. Рязани (ул. Октябрьская, д.5);

С 16 до 17 часов – МБУК «КДЦ «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13).

Дополнительная информация по телефону 25-36-55. Маломобильные граждане смогут получить правовую помощь на дому, обратившись по телефону 25-36-55.

Приём проведут:

— Уполномоченный по правам человека в Рязанской области,

Представители:

— Управления министерства юстиции РФ по Рязанской области,

— Управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области,

— Прокуратуры Рязанской области,

— Следственного управления Следственного Комитета России по Рязанской области,

— Управления федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области,

— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»,

— ГУ–отделения Социального Фонда РФ по Рязанской области,

— Рязанской областной Думы,

— Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области,

— Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области,

— Управления Росздравнадзора по Рязанской области,

— Адвокатской палаты Рязанской области,

— Нотариальной палаты Рязанской области,

— Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.