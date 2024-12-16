Понедельник, 16 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение из-за надвигающего снежного циклона

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение: AI

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение, причина – надвигающийся снежный циклон. Сообщение размещено на сайте ГУ МЧС России по региону.

По сообщениям синоптиков, во второй половине дня 16 декабря и ночью 17 декабря в регионе ожидается сильный снег. Прогнозируется налипание мокрого снега, в отдельных районах гололёд.

Кроме того, ожидается ледяной дождь. Усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 13-18 м/с. На дорогах возникнет гололедица, снежные заносы.

Ранее стало известно, что на Рязань надвигается мощный снежный циклон.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани засняли квадробера, танцующего под патриотическую песню

В центре Рязани квадробер устроил патриотический «перфоманс».
Новости Рязани и области

В Рязани у 14-летней девушки успешно приняли роды

На свет появился доношенный ребёнок весом 3030 граммов, которого оценили по шкале Апгар на 8/9 баллов.
Новости Рязани и области

Во вторник в Рязани потеплеет до +1 градуса

Температура воздуха от -5°С до 0°С ночью, от -4°С до 1°С днем.