Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение из-за надвигающего снежного циклона

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение, причина – надвигающийся снежный циклон. Сообщение размещено на сайте ГУ МЧС России по региону.

По сообщениям синоптиков, во второй половине дня 16 декабря и ночью 17 декабря в регионе ожидается сильный снег. Прогнозируется налипание мокрого снега, в отдельных районах гололёд.

Кроме того, ожидается ледяной дождь. Усилится северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 13-18 м/с. На дорогах возникнет гололедица, снежные заносы.

Ранее стало известно, что на Рязань надвигается мощный снежный циклон.