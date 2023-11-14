Для рязанских врачей введут новые показатели эффективности

Для рязанских главврачей введут новые KPI – показатели эффективности работы. Об этом сказал министр здравоохранения региона Александр Пшенников на заседании областного правительства во вторник, 14 ноября.

По его словам, сейчас разрабатываются контракты главных врачей, в которые войдут новые ключевые показатели. Ими станут организация записи к врачам и диспансеризация.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что одним из часто задаваемых вопросов граждан остается запись к врачу. Острыми являются проблемы записи к узким специалистам и актуальное расписание приема, контроль которого входит в прямые обязанности главных врачей.

Министр здравоохранения сообщил, что в регионе в тестовом режиме введут запись к специалистам узкого профиля для пациентов, состоящих на диспансерном учете по соответствующим заболеваниям.

Малков подчеркнул, что с теми, кто не готов заниматься решением данных вопросов, будут «расставаться».