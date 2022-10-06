Четверг, 6 октября, 2022
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Для рязанских школьников устроили экскурсию в локомотивное депо

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога домой» отделением ПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте, совместно с членом общественного совета Поповой С. В., специалистом по охране труда Локомотивного депо Рязань Тадорской Е.В., а также машинистом-инструктором по обучению Ведутиным А.В. проведена профилактическая работа в формате экскурсии с учащимися 7 Б класса школы № 44 г. Рязань.

В ходе мероприятия школьникам разъяснялись правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, затем в Локомотивном депо Рязань сотрудники ОАО «РЖД» показали, как обслуживаются и ремонтируются локомотивы. Ребята смогли почувствовать себя настоящими машинистами, управляя поездом из интерактивной кабины поезда.

По завершении экскурсии детям были вручены красочные памятки с правилами поведения на объектах транспорта.

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