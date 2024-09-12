Для рязанцев выпустили два метеопредупреждения одновременно

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области одновременно опубликовал два метеопредупреждения для рязанцев.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, с 13 по 16 сентября в Рязанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Кроме того, с 12 по 16 сентября ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму на 7 и более градусов.

В условиях засухи и аномально жаркой погоды, трава и лесная подстилка воспламеняются мгновенно. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о запрете на посещение лесов и разведении костров, особенно при отдыхе у водоемов, расположенных рядом с лесами. Важно не бросать непотушенные спички и окурки, а также не позволять детям играть с огнем.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, несчастного случая, или оказались в сложной ситуации, немедленно звоните на Единый номер вызова экстренных служб — 101.