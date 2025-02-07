Для одной из выплат на детей в Рязанской области расширили круг получателей

Начиная с 2025 года, в Рязанской области не только родители, опекуны и усыновители, но и другие трудоспособные, но неработающие граждане смогут получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами (до 18 лет) и инвалидами с детства первой группы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Соцфонда.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в клиентскую службу СФР по Рязанской области и предоставить обязательство по осуществлению ухода. Выплата назначается с того месяца, было оформлено обращение.

Соцфонд информирует, что с 2025 года размер этой выплаты будет ежегодно индексироваться. Первая индексация произошло 1 февраля с учетом инфляции за предыдущий год. Кроме того, периоды ухода за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства группы засчитываются в страховой стаж ухаживающего гражданина и увеличивают его пенсионные коэффициенты. Год ухода даёт 1,8 пенсионного коэффициента и один год стажа.