Среда, 1 февраля, 2023
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Для одного знака зодиака февраль 2023 года будет нервным

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Астролог Василиса Володина заявила, что февраль 2023 года не принесёт ничего хорошего. Его представителей ждёт много слёз и сплошное отчаяние.

Сложный период наступает, по словам Володиной, для Львов. Особенно нервной окажется для них первая половина месяца:

— На события, меняющие планы, реагируйте спокойнее, ведь жизнь не может идти чётко заданным путём, — советует астролог.

С 13 по 20 февраля Львам придётся переконцентрироваться с себя на чужих идеях и задачах. Это будет период большой энергоотдачи.

Ранее другой известный астролог Тамара Глоба оставила позитивный прогноз на февраль

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