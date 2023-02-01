Астролог Василиса Володина заявила, что февраль 2023 года не принесёт ничего хорошего. Его представителей ждёт много слёз и сплошное отчаяние.

Сложный период наступает, по словам Володиной, для Львов. Особенно нервной окажется для них первая половина месяца:

— На события, меняющие планы, реагируйте спокойнее, ведь жизнь не может идти чётко заданным путём, — советует астролог.

С 13 по 20 февраля Львам придётся переконцентрироваться с себя на чужих идеях и задачах. Это будет период большой энергоотдачи.

Ранее другой известный астролог Тамара Глоба оставила позитивный прогноз на февраль