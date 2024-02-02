Для иностранцев с гражданством РФ предложили повысить возраст призыва до 50 лет

Для иностранцев, получивших гражданство России, предложили повысить призывной возраст до 50 лет. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

В пояснительной записке депутаты отметили, что сейчас иностранцы, ставшие гражданами РФ, уклоняются от поставки на воинский учет и ждут наступления предельного возраста, чтобы получить паспорт.

При этом, согласно закону, каждый иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации встать на воинский учет. Без этого невозможна и легальная работа, уточняет РБК.

При этом, по данным МВД за январь—октябрь 2023 года, гражданами России стали более 318 тысяч человек. В основном это жители Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.