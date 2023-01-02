Для четырёх знаков зодиака 2023-й станет лучшим годом за последние несколько лет

Год Чёрного Водяного Кролика принесёт невероятное счастье представителям четырёх знаков зодиака. Астролог Елена Нолари рассказала Life, кому стоит готовиться к стремительно наступающей удаче.

2023 год будет одним из самых удачных за последние несколько лет для рождённых под знаком Овна. Успех и процветание — это основное, что ждёт этих людей в новом году. Уже через пару месяцев для Овнов наступит время пожинать плоды затраченных ранее усилий. Поэтому в новом году у них есть возможность наконец-то отдохнуть и принять самые приятные подарки судьбы.

Удача в 2023 году окажется на стороне Тельцов. Кажущиеся со стороны медлительными и не заинтересованными во внешних делах, Тельцы в наступающем году почувствуют себя необыкновенно энергичными. Небывалая жизненная сила поможет добиться новых карьерных высот и получить то, на что ещё даже год назад они и не рассчитывали.

Финансовое изобилие ожидает в новом году Близнецов. Причём богатство придёт без особых усилий. Все важные решения, принятые Близнецами в 2023 году, будут только на пользу.

Ещё одни счастливчики 2023 года – Скорпионы. Новых год для них станет крайне успешным, особенно в рабочих делах и построении межличностных отношений.