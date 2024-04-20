Для чего нужно поститься, рассказал митрополит Марк

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, для чего нужно поститься. Текст пояснения опубликовала страница Рязанской епархии ВКонтакте.

Некоторые люди постятся для того, чтобы просто исполнить свой долг перед Богом и Церковью.

Если Господь сказал, что нужно поститься, значит, будем поститься — будем отказываться от приятной для нас пищи и приятного времяпрепровождения, будем воздерживаться, чтобы приобрести награду от Бога. Некоторые люди воспринимают пост как диету и целью поста считают похудение. Когда наступает пост, начинают смотреть на своё тело, измерять количество килограммов.

Может быть, всё это и имеет какой-то смысл, но значение поста совсем другое. Цель поста состоит в том, чтобы принести Богу добродетели. Для чего весной люди сажают растения — овощи, фрукты? Для того, чтобы по осени собрать урожай. Вот с этой же целью и существует пост — чтобы душа наша принесла свой урожай, свои результаты, свои плоды. И такими плодами Великой Четыредесятницы для всех нас должны быть наши добродетели — молитва, милостыня, воздержание, терпение, смирение, любовь.

Мы часто воспринимаем время поста как время горькое и тяжёлое, время, когда мы вынуждены чего-то лишаться.

Иногда возникает вопрос: а зачем все эти лишения? Неужели нельзя поститься постом приятным для нашего тела?

Представьте себе процесс лечения. Любой человек, который заболевает, вынужден принимать те или иные лекарства. Лекарства часто бывают горькими, неприятными и даже противными. Порой приходится делать усилие, чтобы принять то или иное горькое лекарство. Но после приёма нужного лекарства нам становится легче, наше тело оживает. Как правило, больной человек теряет радость в жизни, теряет смысл жизни. Когда же мы выздоравливаем, мы начинаем смотреть на жизнь другими глазами. Вот так и пост. Пост — это необходимое для всех и каждого духовное лекарство. Лекарство, которое позволяет нам вновь привести в состояние гармонии взаимоотношения между душой и телом, вновь напомнить себе о самом главном. И, конечно, без тяжести поста, без воздержания мы не почувствуем радости праздника Пасхи.