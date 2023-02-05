Для беременных рязанок организовали занятия йогой в роддоме №2

На базе женской консультации рязанского роддома №2 проходят занятия йогой для беременных женщин. Будущие мамы занимаются под руководством специалиста из Рязанского центра семейного развития «Фамилитет».

Асаны улучшают самочувствие беременных женщин, морально и физически подготавливают их к родам. Будущие мамы учатся правильно дышать и контролировать своё тело во время схваток и потуг.

Главный врач роддома Галина Мартынова отметила, что йогой можно заниматься начиная с 12-й недели беременности, а также при отсутствии противопоказаний.

Девушки рассказали, что после занятий они чувствуют себя более расслабленными и их настроение улучшается.

На занятиях понадобятся удобная одежда, носки и бутылка воды при необходимости. Йога проводится по предварительной записи еженедельно.