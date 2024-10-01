Для администрации Касимовского округа закупят автомобиль HAVAL Dargo Elite

Администрация Касимовского округа Рязанской области получит в пользование легковой автомобиль. Информация о проведении аукциона по выбору поставщика появилась на сайте Госзакупок.

Первоначальная стоимость контракта на поставку кроссовера HAVAL Dargo Elite или его эквивалента составляла 3 млн 269 тыс. 666,67 рублей. Победитель аукциона поставит автомобиль за 3 млн 187 тыс. 925,02 рублей. Снижение цены составило 2,5%.

Автомобиль должен быть выпущен в 2024 году, оснащён антиблокировочной и антипробуксовочной системами, климат-контролем и др.