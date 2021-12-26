Дизайнер рассказала, чем украсить ёлку в год Водяного Тигра

Дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала «Москва 24» об особенностях украшения праздничной ёлки в год Водяного Тигра.

По её словам, в последнее время москвичи предпочитают более экзотические растения: норвежскую, сербскую или голубую ель, пихту Фразера и другие виды хвойных.

У натурального дерева есть как плюсы, так и минусы. Например, ёлка хорошо пахнет, многим напомнит запахи детства. Но праздничная ель быстро сохнет, да и иголки убрать из квартиры будет проблематично.

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Решением может стать дерево в кадке, которое затем можно высадить на даче.

— Хорошо приживаются карликовые породы хвойных растений, — отмечает дизайнер.

Люди, предпочитающие рациональные решения, выбирают искусственные ели. Благо сейчас они красивые, есть возможность купить ёлку практически любого цвета.

Особо стоит остановиться на украшениях. Пивкина отмечает, что сейчас есть тренд на натуральность, использование природных материалов. Она призывает отказаться от пластиковых и стеклянных игрушек. Украсить ёлку можно шишками, бумажными бантами, фигурками из дерева. Главное — не забыть про Тигра, символ наступающего года.

Дизайнер рекомендует повесить на елку даже сушеные дольки апельсина с палочкой корицы и звездочки бадьяна. Такое украшение придаст праздничному дереву легкий пряный аромат.

В тренде могут оказаться владельцы старых новогодних игрушек — ретро стиль остаётся актуальным. Можно также вырезать флажки, гирлянды из бумаги.

На минимализме основан и лаконичный западный стиль. Дизайнер настаивает на сочетании двух-трех оттенков и однотипности элементов декора. Цветовую палитру лучше разбавить «снежными» и «металлическими» тонами.